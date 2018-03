Nijmegen heeft miljoenentekort door aanpak zorg, hoe los je dat op?

NIJMEGEN - Overal in Nederland komen er ouderen bij, want we vergrijzen. Mensen die ouder worden hebben meer en meer zorg nodig. De laatste jaren is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het regelen van die zorg. In Nijmegen ging er in de laatste jaren geen geld af voor de zorg en dat heeft een financieel gat geslagen.

Maar liefst 187 miljoen was er afgelopen jaar uit te geven voor zorg en welzijn in Nijmegen. En dat bedrag werd ook gebruikt. Renske Helmer-Englebert is wethouder en lijsttrekker voor de SP. In de uitzending van Gelderland Stemt legt zij uit: 'Mensen hebben recht op zorg. Landelijk werd gezegd dat de zorg dichter bij mensen moest staan, maar het was ook gewoon een snoeiharde bezuiniging. Wij voerden die niet door.'

'Enorm tekort'

Inge van Dijk van de VVD: 'We hebben er heel veel bijgedaan qua zorg en zien dat het komende college een enorm tekort krijgt van 17,5 miljoen. Wij riepen eerder op: kijk hoe we daar mee aan de slag gaan in de komende tijd, want waar moeten we het vandaan gaan halen? De SP zegt: We halen dat uit de gemeentelijke spaarpot. Maar dan geven we niet het juiste voorbeeld.'

Venderbosch links, met in het midden Englebert en daarnaast Van Dijk

Englebert: 'Het tekort is niet 17,5, maar 12,5 miljoen. Dat is nog steeds een heleboel. Kijk, in Scandinavië is dit ook gebeurt en het kostte in het begin veel geld. Daar duurde het tien tot vijftien jaar voor het was bijgetrokken. Wij willen dat mensen kunnen blijven meedoen. Wij hoeven niet alles, zoals Dagobert Duck, te sparen.'

Partij van uitgeven

'Ik zie dat jullie geen Dagobert Duck zijn', reageert Van Dijk. 'De spaarpotten zijn helemaal leeg. De SP is de partij van het uitgeven. Maar we moeten onze financiële verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor mevrouw Englebert niet zeggen hoe zij het straks wil gaan betalen. Wij zijn daarom voor slimmere innovaties in de zorg.'

Englebert: 'Wát wil de VVD dan innoveren? Ik hoor nog steeds geen oplossingen.' Van Dijk denkt aan verschillende oplossingen: 'Innovatie, zorg slimmer organiseren, bureaucratie verminderen en stoppen met projecten als bed-bad-broodvoorzieningen. 'Die taak ligt bij vijf gemeenten landelijk, niet bij Nijmegen. Daar zit de winst', aldus de lijsttrekker.

'Zet studenten in'

Leo Venderbosch is lijsttrekker van Ouderen Belangen Nijmegen (een partij die op dit moment niet in de raad zit): 'Wij willen studenten (medische en niet-medische) de mogelijkheid bieden om als mantelzorger aan de slag te gaan. Zij kunnen daar een tientje per uur mee verdienen. Dat betekent praktijkervaring voor hen. Het is een win-winsituatie voor iedereen.'

Daar staan ook de SP en de VVD niet negatief tegenover. Van Dijk: 'Wij dienden twee jaar geleden een idee in om mantelzorgers te ondersteunen, om hen te ontlasten. Het voorstel om studenten in te zetten, zoals meneer Venderbosch noemde, is een pilot die nu draait en voortkomt uit ons plan van toen.'

Eén ding staat volgens haar vast: 'We zullen heel zware keuzes moeten maken.'