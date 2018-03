'Campingeigenaar heeft probleem zelf gecreëerd', zegt de gemeente Epe

'Hij heeft de afgelopen vier jaar bewust permanent gehuisvest op zijn park in chaletjes en daar flink aan verdiend', schrijft de gemeente in een reactie. 'En de afgelopen maanden heeft hij weer extra mensen gehuisvest, ondanks dat hij in november had aangegeven dat de arbeidsmigranten van zijn park af moesten.'

'De arbeidsmigranten zijn hier nu de dupe van. In de tussentijd is geprobeerd met de eigenaar van het chaletpark vooruitgang te boeken. We hebben diverse gesprekken gevoerd met hem onder begeleiding van een mediator en aangeboden om hem te helpen zijn park weer recreatief te maken. Dit heeft niet tot resultaat geleid dat hij weer voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan.'

'Hoge dwangsommen'

Van Zuuk deelde donderdagavond aan twintig bewoners van zijn chaletpark mee dat hij niet anders kan dan de huur per 1 april opzeggen. Volgens de eigenaar heeft de gemeente hem 'zulke hoge dwangsommen opgelegd dat hij niet anders meer kan'.

'Ik vind dit vreselijk om te doen. De mensen kunnen nergens anders heen. Ik heb ze een onderdak gegeven en heb dit nog een paar maanden weten uit te stellen, maar nu kan ik niets anders', vertelde de hevig geëmotioneerde campingeigenaar aan Omroep Gelderland.

Geen gastarbeiders op chaletpark

Op camping de Beekhorst wonen op dit moment tientallen Roemenen, Bulgaren en Polen. Ze werken bij verschillende fabrieken in de omgeving. Een aantal van hen woont er met kleine kinderen. De gemeente wil al langer van de gastarbeiders af op het chaletpark.

In de schriftelijke verklaring benadrukt de gemeente dat ze geen huisvesting kan regelen voor deze mensen. 'Permanente bewoning van recreatieverblijven is in de gemeente Epe en nergens op de Veluwe toegestaan.'

Wel geeft de gemeente aan dat er mogelijkheden zijn 'om voor kwetsbare inwoners een oplossing te vinden'. 'Hierover kunnen we de arbeidsmigranten die dit betreft nader adviseren. Daarbij zal opnieuw benadrukt worden dat de problemen die door de eigenaar van De Beekhorst zijn veroorzaakt niet door ons kunnen en zullen worden opgelost.'

Uit protest hebben zo'n veertig bewoners van het campingpark besloten om volgende week woensdag met hun complete inboedel naar het gemeentehuis van Epe te gaan om daar tijdelijk te gaan wonen. Ook bewoners van andere vakantieparken zullen worden opgeroepen om te komen.

Harddrugs en wapens op chaletpark

Het chaletpark is in het verleden enkele keren negatief in het nieuws geweest. Zo werden er al eens harddrugs en wapens gevonden.

Belangrijkste reden om de vaste bewoners te weren is dat de gemeente wil dat het park zich weer op toeristen richt en dat er een einde komt aan permanente bewoning. Het is onderdeel van een plan om het toerisme op de Veluwe te verbeteren.

