De 'voorlente' duurt en duurt maar

WAGENINGEN - De natuur beleeft een uitzonderlijk lange 'voorlente'. Dat blijkt uit waarnemingen van de Natuurkalender van Wageningen University. De periode waarin soorten als het sneeuwklokje en de krokus bloeien, begon een maand vroeger dan gemiddeld en duurt maar voort.

Omdat het in februari en maart erg koud was, stagneerde de ontwikkeling in de natuur. 'De maand voorsprong is door de kou vrijwel verdwenen', melden biologen van de universiteit via de website Nature Today.

Sterker nog: ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen zestien jaar ligt de natuur nu twee weken achter. Komend weekend wordt het zelfs historisch koud, na een korte periode met lenteachtige temperaturen.

Andere bloeiers verwacht

Wanneer de temperatuur weer gaat oplopen, verwacht de Natuurkalender waarnemingen van soorten als klein hoefblad, bosanemoon, hondsdraf en speenkruid. Het is natuurlijk wel spannend hoe ver de temperatuur de komende nachten onder het vriespunt gaat zakken en hoe dat de in bloei en blad komende planten gaat beïnvloeden.