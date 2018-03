Staking bus en treinen nog niet van de baan, maar er gloort hoop

ARNHEM - Treinmaatschappij Arriva en busvervoerder Keolis hebben vrijdag vlak voor de deadline aan vakbond FNV laten weten dat ze weer willen praten over onder andere een mogelijke loonsverhoging voor het personeel. De vakbond wil hier graag op ingaan, maar een staking is nog niet definitief van de baan.

'Het laat in ieder geval zien dat er perspectief is om tot een resultaat te komen', meldt Pieter Beuzenberg, bestuurder FNV Streekvervoer. 'Eerst hebben de werkgevers (Arriva en Keolis, red.) een eindbod neergelegd, dat voor ons niet toereikend was. Nu hebben ze middels een brief aangegeven dat ze weer willen praten.'

FNV stelde Arriva en Keolis vrijdag 12.00 uur als ultimatum, anders zouden er stakingen volgen in het bus- en regionale treinvervoer. Dat geldt dan ook voor een deel in Gelderland.

Loonsverhoging

De vakbond eist onder andere 3,5 procent loonsverhoging. De werkgevers boden in eerste instantie 2 procent loonsverhoging per 1 januari 2018 en nog eens 0,5 procent per 1 oktober. Ook verdienen machinisten van Arriva 10 procent minder dan bij de NS. Dit moet gelijkgetrokken worden, aldus FNV.

'De werkgevers willen de loonkloof tussen de machinisten nu dichten. Ook op andere gebieden willen ze ruimte bieden om te onderhandelen. Alleen geven ze niet aan wat die ruimte precies is. Dat willen we eerst helder in beeld hebben. Daarom houden we de actiedreiging in de lucht, want we hebben nog niets. Maar we slaan het aanbod om te praten zeker niet af.'

'Goede cao voor medewerkers'

Een woordvoerder van Arriva laat in een reactie aan Omroep Gelderland weten 'graag weer met FNV aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om gezamenlijk tot een goede cao voor de medewerkers te komen'.

Zie ook: Staking dreigt in deel Gelderse bussen en treinen