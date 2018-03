Politie zoekt getuigen na inbraak bij Oogwereld Jos

TWELLO - De politie zoekt getuigen van een inbraak bij Oogwereld Jos aan de Duistervoordseweg in Twello. De inbraak vond op 10 maart plaats rond 5 uur 's nachts.

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ging op de inbraak af en zag twee jongens lopen.

Een van de jongens was ongeveer 1.90 meter lang en had een gezet postuur, droeg een bruin leren jack en heeft krullend donker haar. De andere jongen was ongeveer 1.80 meter lang en droeg een zwarte jas met capuchon. De mannen liepen in de richting van sporthal Jachtlust.

De politie roept de jongens en andere getuigen op zich te melden.