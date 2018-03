Gelderland Stemt in Nijmegen: wat kost verduurzaming en hoe veel moeten we bouwen?

Inge de Jager (tv) en Irene ten Voorde en Maarten Hagelstein (radio) namen uitzendingen voor hun rekening.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: bouwen en woningtekort. Een gebrek aan betaalbare (huur)woningen is een thema dat in gemeenten door heel Gelderland speelt. In de regio Nijmegen hebben ze de handen ineen geslagen. Daar worden duizenden woningen gebouwd in de komende jaren.

Ook Green Capital Nijmegen komt aan bod. Nijmegen is de groenste stad van Europa, voor een jaar. Een prestigieuze titel die ook een hoop geld kost. Wat zijn de effecten en is het écht nodig? Een gesprek tussen de VVD en GroenLinks.

Politiek commentator Wouke van Scherrenburg in de bus naast burgemeester Hubert Bruls

Burgemeester Bruls volgt het verkiezingsnieuws via onze website GLD Stemt, vertelt hij. Hij vindt het goed dat via de website en het project meer aandacht komt voor de gemeenteraadspolitiek.

Gekozen burgemeester

De burgervader: '143.600 Nijmegenaren mogen volgende week stemmen. Ik ben er apetrots op dat dit in onze democratie zo goed geregeld is.' Hij reageert daarmee op het feit dat er in de laatste stemmingen nog weleens iets misging. 'Het is niet te vermijden dat er iets fout gaan. Maar we zijn geen bananenrepubliek!'

Regioverslaggever Karel de Jong in actie buiten bij de Vereeniging

Bruls laat nog doorschemeren dat hij niet tegen een gekozen burgemeester is. 'De burger wil tegenwoordig meer inspraak. We moeten dan misschien zeggen: of we doen het écht direct, dus niet door de raad. Of we laten de keuze voor burgemeester, als neutrale partij, helemaal bij de ministerraad.'

En dan ouderenzorg: we krijgen steeds meer 50-plussers. Hoe moeten we de zorg, die gemeenten zelf regelen, straks vormgeven?

De Nijmeegse zanger Paul de Graaf sluit de uitzending af met een verkiezingsversie van zijn nummer 'Hier is alles goed':