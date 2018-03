Hoeveel mag het kosten om 'groenste stad' te heten?

NIJMEGEN - Nijmegen is de groene hoofdstad van Europa. Althans, op papier: de Waalstad mag zich een jaar lang Green Capital noemen, vanwege de inspanningen op het gebied van verduurzaming. Maar wat kost zo'n project en waar had dat geld óók naartoe kunnen gaan?

Margot Ribberink, meteoroloog en woonachtig in Nijmegen, is een van de gezichten van Green Capital. Hoe kreeg de stad deze titel? We praten erover in de uitzending van Gelderland Stemt.

Ribberink: 'Green Capital, daar moet je echt wel wat voor doen. Je moet plannen hebben om het groener en duurzamer te maken en je moet daar veel dikke rapporten bij leveren. Dan kom je in een voorverkiezing en wij werden uiteindelijk gekozen, nadat we onze plannen verdedigd hadden.'

Margot Ribberink in de uitzending van Gelderland Stemt

Maar laten zien dat je Green Capital wilt zijn kost wel geld, beaamt ook Ribberink.

'Bedroevend'

Inge van Dijk van de Nijmeegse VVD: 'Ik ben trots dat we Green Capital zijn, maar als ik zie hoeveel geld ernaartoe gaat denk ik: dat kunnen we beter investeren in het groener maken van onze stad. Daarbij scoren we bedroevend laag op bereikbaarheid, met name voor vrachtverkeer en ondernemers. We moeten Nijmegen op de kaart zetten voor bedrijven.'

Het is hard nodig om de aandacht voor een schone stad aan te wakkeren, denkt Noël Vergunst van GroenLinks. En een titel als Green Capital helpt daarbij. Door een jaar lang die titel te dragen en burgers te betrekken bij verduurzaming ontstaan allerhande projecten, legt hij uit.

Vergunst geeft toe dat het project geld kost. 'We hebben enkele tonnen geïnvesteerd, maar uiteindelijk gaat het om klimaatverandering. Dat tegengaan is noodzakelijk. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen gebruiken en kijken naar alternatieven. Het grote probleem is niet de bereikbaarheid, maar juist de luchtkwaliteit.'

Samenwerken

'Met die slechte luchtkwaliteit valt het wel mee', reageert Van Dijk. 'En moeten wij dat dan alleen tegengaan? De lucht stopt niet bij de gemeentegrenzen.' Van Dijk pleit voor samenwerking bij het oplossen van milieuvraagstukken.

Ze vervolgt: 'Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het een ratjetoe wordt als iedereen verschillende milieuzones invoert. Het wordt dan heel onduidelijk. Wij zijn voor een Duits model: overal moeten dezelfde regels gelden. Ook moeten we investeren in alternatieve energie en huizen van het gas af halen.'

Verantwoordelijkheid nemen

'Maar juist door het lijdzaam toezien door VVD-ministers is er in de afgelopen jaren helemaal niets gebeurd op het gebied van duurzaamheid' verwijt Vergunst zijn collega-raadslid. 'Wij kunnen daar niet op gaan wachten; we hebben een verantwoordelijkheid.' Vergunst wil die verantwoordelijk nu nemen, onder meer door Green Capital daarbij te gebruiken.

Weervrouw Margot Ribberink haakt in: 'Door Green Capital-challenges werken burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samen. Daar ontstaan ontzettend mooie plannen uit en als we straks Green Capital-af zijn, gaan we verder. Deze prijs heb je voor het leven.'

