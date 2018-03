Langstzittende wethouder wil nóg een termijn

ELBURG - De langstzittende wethouder van Gelderland, Henk Wessel (55) wil nog zeker vier jaar door. Wessel is lijsttrekker van Algemeen Belang in Elburg en al 20 jaar wethouder. Hij weet pas na de verkiezingsuitslag en coalitieonderhandelingen of hij op een andere baan moet gaan solliciteren.

Al twintig jaar heeft wethouder Henk Wessel dezelfde werkkamer in het Elburgse gemeentehuis. Aan de persoonlijke spullen is dat niet te zien. Er hangt kunst, maar dat komt uit het depot van het museum. In de hoek staat een banner van de gemeente Elburg en op de kast wat relatiegeschenken. Een bureau aan de ene kant van de kamer en een grote tafel in het midden. Aan die tafel zitten vandaag drie heren, een ambtenaar van de gemeente, de scheidend voorzitter en de nieuwe voorzitter van Elburgse de visvereniging. De visvereniging geeft aan wat de gemeente voor hun leden kan doen. Ze willen graag een openbaar toilet, een prullenbak en moet er echt wat aan die zachte berm gebeuren.

Geen kloof tussen burger en politiek

Wessel kent de mannen, want als je al twintig jaar wethouder bent in een gemeente als Elburg, dan ken je eigenlijk iedereen. En anders kent Wessel zijn of haar oom wel, of buurman. Dat lijkt natuurlijk een voordeel, want je weet precies van voor vlees je in de kuip hebt. Maar is het dat ook? Hoe voorkom je handjeklap in de werkkamer. Wessel zegt dat daarom die beleidsambtenaar aanwezig is. Die zorgt voor een verslag waarin alle afspraken staan. Hij vindt juist positief dat hij zijn inwoners ken: 'je hoort heel veel over de afstand tussen burger en politiek, maar die afstand is hier nul, ik ken de gemeenschap en wordt overal aangeschoten.'

Goed luisteren en oplossing zoeken

Dat laatste is veelvuldig het geval in het Hart van Thornspic, in Doornspijk. Het dorp waar Wessel opgroeide en nog steeds woont. Ruim 10 jaar geleden werd het gebouwd, Wessel kent de eerste bewoners nog en zij hem. Al snel komen de gesprekken op ontbrekende kwartfinaleplaatsen en kapotte rolstoelen. Wessel verwijst ze door. Van de thuiszorgwinkel naar de woningbouwcoöperatie. Hij geeft toe dat het soms ook wel lastig is, zeker omdat sommige personen veel klachten hebben: 'dan moet ik voorkomen dat ik ga zuchten omdat ik de klager ken, maar dan dwing ik mezelf om toch goed te luisteren en een oplossing te zoeken.'

Mooiste baan van de wereld

In de Elburgse haven vertelt Wessel over zijn toekomstplannen. Burgemeester heeft hij nooit willen worden, want hij wil zijn dorp niet uit. En burgemeester worden in een plaats waar je eerste wethouder wordt, dat gaat volgens hem niet. Hij heeft de mooiste baan van de wereld, maar het is iedere vier jaar weer spannend of hij nog een termijn krijgt. Ook deze keer weer. Zo nu en dan schiet het door zijn hoofd, wat als de kiezer anders beslist: 'Dan wordt het solliciteren, ik denk weer in de weg- en waterbouw, al zou ik het contact met mensen dan wel heel erg missen.'