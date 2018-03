Bouwen in Beuningen: sociale huur of een betaalbaar klein huisje?

NIJMEGEN - Je wilt een woning, maar er is er geen te krijgen. Woningtekort is een onderwerp dat in veel verkiezingsprogramma's terug te vinden is. In de regio Nijmegen hebben ze de handen ineen geslagen en gaan ze het tekort samen oplossen.

Bij de live-uitzending van Gelderland Stemt in Nijmegen spreken we erover. Jos Swartjes van de SP Beuningen en Pieter de Klein van Beuningen Nu en Morgen zijn aangeschoven.

Wie bouwt wat?

In Beuningen, Wijchen, Heumen, Berg en Dal, Druten, Nijmegen en het Limburgse Mook en Middelaar moeten in de komende tien jaar maar liefst 16.500 huizen verrijzen. Samen hebben de gemeenten besloten wie hoeveel woningen gaat bouwen.

Voor de gemeente Beuningen betekent dit dat er 950 huizen bij komen. Valt daar nog wat over te kiezen? Ja, zeggen De Klein en Swartjes. Want wát voor soort woningen er gebouwd gaan worden en waar, dat is nog helemaal onduidelijk.

Behoefte onderzoeken

Swartjes van de SP (momenteel geen partij in de raad) wil dat 50 procent van de te bouwen huizen sociale huurwoningen is. De Klein vindt dat niet verstandig. 'We moeten eerst onderzoeken waar de behoefte aan is en dán bouwen', zegt hij.

De Klein (links) met naast hem Swartjes

De Klein: 'Bouwen in Beuningen is hard nodig. Er zijn doelgroepen die een woning nodig hebben. In vijf jaar tijd zullen we in versneld tempo gaan bouwen.'

'We hebben vier kernen en vooral in twee daarvan gaan we woningen realiseren. We willen duurzame woningen neerzetten - gasloze huizen. We willen sociale woningen, maar dat hoeft maar een klein deel te zijn. En dan nog middelhuurwoningen en goedkope starterswoningen.'

Verloren gegaan

Swartjes: 'Beuningen is veel bezig geweest met twee-onder-een-kapwoningen. Wij moeten nu gaan voor sociale woningbouw, want er zijn er daarvan steeds meer verloren gegaan, terwijl er nog wel behoefte aan is. We moeten terug naar de basis.'

De Klein: 'De voorraad sociale huurwoningen is voldoende, weten we op dit moment. De verwachting is dat er op termijn iets bij moet komen, maar je moet voorzichtig zijn dat je niet voor leegstand bouwt.'

'Onzin', zegt Swartjes. 'Wij zien die behoefte wél. Er is een hoop jeugd en er zijn ouderen die anders geen woning kunnen krijgen. Denk ook aan scheidingen. Bijstandsmoeders kun je niet in een woning van een kwart miljoen zetten.'

Kleinere huizen

'Je kunt beter kijken naar tiny houses' reageert De Klein. 'Op die manier kunnen we deze doelgroep bedienen. Dat betekent dat je misschien soms sociale woningbouw afbreekt en er deze 'kleine huisjes' voor terugzet.'

Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel sociale woningen nodig zijn in een gemeente als Beuningen, in samenspraak met de woningcoöperatie, zegt De Klein. Volgens hem zijn die afspraken afdoende.