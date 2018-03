De Graafschap nodigt slachtoffers flatbrand uit

DOETINCHEM - De Graafschap nodigt de slachtoffers van de flatbrand in Doetinchem uit voor een wedstrijd. De club wil de bewoners van het getroffen gebouw aan de Caenstraat een hart onder de riem steken.

'Wij begrijpen dat u uw woning heeft moeten verlaten en dat u elders bent opgevangen. Het moet een erge schrik voor u zijn geweest en ik wil u graag namens De Graafschap een hart onder de riem steken', schrijft algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp in een brief. De directeur biedt de bewoners vervolgens kaarten aan voor het duel van De Graafschap tegen Jong Ajax of FC Den Bosch.



De brand verwoestte in de nacht van maandag op dinsdag vier appartementen. Het gehele gebouw moest midden in de nacht worden ontruimd. Het vuur woedde in het dak en was daardoor moeilijk te blussen.

