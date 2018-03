Brandweer Gelderland-Zuid later bij brand

Het CBS heeft onderzocht drie verschillende aspecten: de tijd dat een brandweercentralist nodig heeft om de eenheid te alarmeren, de tijd om uit te rukken na alarmering en de tijd die nodig is voor de rit naar de brand of een incident. Dit noemt CBS de responstijd.

De brandweer in Gelderland in verdeeld in drie regio's: Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. In onderstaande tabel staan de responstijden in miniuten.

Brandweer regio Noord- en Oost Gelderland Gelderland-Midden Gelderland-Zuid 2017 8.1 7.7 8.1 2016 8.4 7.8 7.5

Uit de tabel valt af te leiden dat alleen in Gelderland-Midden de responstijd is afgenomen. Daar is de brandweer dus eerder bij een brand of incident. In Noord- en Oost Gelderland en Gelderland-Zuid is de brandweer langer onderweg.

'In 2017 zijn wij gestart met een pilot voor automatische brandmeldingen. Zo'n zestig procent van al die meldingen is loos alarm, maar we bellen wel eerst met het bedrijf om te kijken of er brand is', vertelt Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 'Het bellen met bedrijven kost maximaal ook 1 minuut. En dat heeft invloed op de aanrijtijd.'

Foto: Brandweer Leerdam

Redelijk score

Brandweerkorpsen in Nederland deden er in 2017 gemiddeld 7,7 minuten over om op de plaats van het incident te komen. De meldkamer van de brandweer had gemiddeld 0,7 minuten de tijd nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Gemiddeld kostte het daarna 2,9 minuten om uit te rukken en reed de brandweer er gemiddeld 4,1 minuten over om bij de brand te komen.

Van de 25 brandweerkorpsen staat Gelderland-Midden op plek 13, Gelderland-Zuid op plek 17 en Noord- en Oost Gelderland op plek 19.

Landelijk scoort de korps Kennemerland het hoogst. Hierin vallen steden zoals Alkmaar en Haarlem. Daar is de brandweer gemiddeld 6,5 minuut kwijt om naar een incident te komen.

Dunbevolkte regio's

Een mogelijke verklaring voor de langere responstijd is het aantal mensen dat in een regio woont. Volgens het CBS wordt er in dunbevolkte gebieden meer beroep gedaan op de vrijwillige brandweer, daardoor zijn de uitruktijden hier langer dan in steden waar meer kazernes en brandweermannen zijn. Daarnaast in er in de dunbevolkte gebieden vaak een langere afstand tussen de kazerne en de plek waar de brand of het incident is.

Ook het weer kan een rol spelen in de tijd. In de zomer is er meer kans op natuurbranden wat in de Veluwe groter is dan in stedelijke gebieden zoals Arnhem of Nijmegen. De exacte locatie van een brand op bijvoorbeeld de Veluwe is dan lastiger te bepalen en daardoor is meer rijtijd.

Foto: Omroep Gelderland / Archief