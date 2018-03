Bennie Jolink komt inderdaad altied weer terug: 'Had het al gehoopt'

NIJKERK - Het nieuws dat Bennie Jolink weer gaat optreden, kwam voor voorzitter Henk Kelder van fanclub Anhangerschap als een verrassing. 'Ik had het al gehoopt.'

De zanger van Normaal maakte eerder bekend een punt achter zijn carrière te zetten vanwege gezondheidsproblemen. Dankzij een nieuw geneesmiddel gaat het weer goed met Jolink, waardoor hij weer af en toe gaat optreden.

'Een hele stille gedachte is vandaag uitgekomen', glimlacht Kelder. 'Op 10 mei onthullen we een levensgroot standbeeld van Normaal in Hummelo. Ik zei een keer tijdens een vergadering: wat is mooier dan dat hij tijdens de onthulling van dit beeld een nummertje zingt? Nu hebben we het verhaal rond.'

Eerder onthulde Jolink - die in Hummelo is geboren - dat hij al enige tijd werkt aan een soloalbum. Nu gaat hij dus ook weer af en toe het podium op.

Het nummer Ik Kom Altied Weer Terug uit 2001:

