Oplossing voor overlast wilde zwijnen: 'Open de gedichte gaten' Foto: ANP

HOENDERLOO - Hoenderloo heeft last van wilde zwijnen omdat de dieren geen kant op kunnen, dat zegt Harry Voss, fractievoorzitter van de lokale Partij voor de Dieren. Voss is door de gemeente Apeldoorn is benaderd een oplossing te zoeken.

'Ik ben de wilde zwijnen al een poosje aan het monitoren en het is een bekend probleem binnen het dorp', vertelt Voss. 'Op verschillende avonden en nachten heb ik gezocht, maar ze lieten zich niet zien.' 'Daarom heb ik m'n schoenen aangedaan en ben ik alle hekken afgegaan om te kijken waar het probleem kon zitten. Ik was kapot, ik had zo veel gelopen', lacht de fractievoorzitter. Gaten in het hek Aan de westkant van het dorp waren volgens Voss zeven plekken te vinden in het hek waar de zwijnen doorheen kunnen. 'Waarvan één gat zo groot is dat de zwijnen niet eens moeite hoeven te doen om binnen te komen', zegt Voss. 'Alle gaten zijn alweer gedicht, maar nu zitten de dieren dus gevangen tussen de hekken.' De gemeente Apeldoorn krabde even achter de oren na het horen van de oplossing van Voss. 'Ik heb twee nachtcamera's gekocht. Als we het hek weer openmaken kunnen de zwijnen terug. Zwijnen zijn enorm slim en zullen over en weer lopen.' 'Wanneer we de tijden weten wanneer ze oversteken kunnen we de gaten dichten wanneer ze aan de goede kant van het hek zitten,' legt Voss uit. Zie ook: Wilde zwijnen dringen Hoenderloo binnen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl