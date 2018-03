Kandidatenlijst Harderwijk op ludieke manier bezorgd door Gresbo Post

NUNSPEET - De verspreiding van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is door Inclusief Grebo Post op een wel heel ludieke manier uitgevoerd. Naast de vaste postbezorgers hebben ook kantoorpersoneel, teamleiders en directie hun loopschoenen en regenpakken aangetrokken om de huis-aan-huis verspreiding een dag(deel) te verzorgen.

Alle medewerkers werden gekoppeld aan iemand die wat meer begeleiding nodig had en als duo gingen de mensen de straat op. Deze actie leverde op diverse fronten veel op voor iedereen. Statushouders konden op deze manier hun Nederlandse taal een boost geven en mensen die normaal gesproken veelal zittend binnenwerk doen in Nunspeet, konden ervaren hoe het is om de hele dag buiten te zijn en te fietsen en te lopen.

Duidelijk werd dat met de juiste begeleiding de werknemers meer kunnen en flexibeler zijn dan ze veelal denken. Zo vond Leen het aan het begin van de dag best spannend om heel iets anders te doen. Aan het eind van de dag vertelde hij stralend hoeveel plezier hij had gehad.

Blos

Ook de medewerkers van kantoor kwamen met een gezonde blos terug na een dag(deel) post bezorgen. “Ik heb ontzettend veel respect gekregen voor de vaste postbezorgers,” zei een arbeidsconsulent van Inclusief Intervens. “Wij hebben nog heel veel geluk gehad met het weer, dus een hele dag buiten was geen straf, maar als vaste postbezorger, moet je alles doorstaan. Ook kou en regen.” “Ik geloof dat ik in mijn hele leven nog nooit zoveel heb bewogen op 1 dag,” was de reactie van de personeelsconsulent van de afdeling post. En dat was ook mede het doel van deze dag; veel bewegen en gezond bezig zijn.