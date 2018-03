Deel dit artikel:











Forse investering om Doetinchem op te knappen Foto: Pixabay

DOETINCHEM - De provincie Gelderland heeft subsidie verstrekt voor de aanpak van meerdere projecten rond de Raadhuisstraat in Doetinchem. In totaal is 500.000 euro beschikbaar voor het opknappen van de omgeving van de oude bibliotheek en het voormalige bankgebouw.

'Dit geld wordt onder andere ingezet voor de aankoop en verbouwing van het voormalige ING-pand', zo laat de gemeente Doetinchem weten. Na oplevering van het gebouw, zal De Stadskamer intrek nemen in het voormalige onderkomen van de ING Bank. Daarnaast wordt met het bedrag de omgeving van de Raadhuisstraat opgeknapt. 'Hierbij wordt tevens de openbare ruimte rondom het nieuwe initiatief De Steck (de oude bibliotheek) meegenomen', aldus de gemeente. 'Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden nog dit voorjaar worden opgestart.'



De subsidieverstrekking van Gelderland komt bovenop investeringen van Doetinchem, De Steck en De Stadskamer zelf. Ook het wegennet zal worden aangepakt. 'De wegwerkzaamheden concentreren zich op het gedeelte tussen de Houtkampstraat en de J.F. Kennedylaan', stelt de gemeente. 'De inrichting van de weg sluit straks beter aan op het deel van de Raadhuisstraat dat recent is aangepakt.'