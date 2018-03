Het wordt historisch koud, weerrecord na 49 jaar aan diggelen

DEELEN - Het lijkt er op dat zaterdag een weerrecord aan diggelen gaat. Op de meeste plekken in onze provincie blijft het de hele dag een graadje vriezen. Sinds het begin van de metingen is het niet zo koud geweest op 17 maart.

Het koudst was het in Deelen op 17 maart 1969. Het kwik kwam toen, volgens cijfers van MeteoGroup uit Wageningen, uit op 1,3 graden (dus boven nul). In Hupsel was het in 2006 slechts 2,5 graden. Maar onder het vriespunt was het dus nog nooit op deze dag. Het is de tweede keer in korte tijd dat we met een koude dagrecord te maken krijgen.

Sneeuw

Het gaat in de loop van vrijdagavond sneeuwen in Gelderland. Overdag is er al kans op natte sneeuw. Als de zon ondergaat wordt de neerslag vast en blijft deze op sommige plaatsen liggen. De temperatuur daalt in de loop van de avond en de nacht naar zo'n -4, -5 graden. Overdag komt het kwik dus niet in de plus terecht.

