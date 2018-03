Jongerenproject maakt kans op journalistieke prijs

DOETINCHEM - Het jongerenproject van Omroep Gelderland, het Graafschap College en REGIO8 rondom de gemeenteraadsverkiezingen is genomineerd voor DE HOUVAST, een prijs voor vernieuwende en constructieve journalistiek. In het project geven studenten leeftijdsgenoten een stem en wordt de jeugd dichterbij de lokale politiek gebracht.

Zo’n twintig studenten van het Graafschap College in Doetinchem hebben in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een zestal vlogs gemaakt over thema’s die leven onder jongeren en die volgens hen op de politieke agenda moeten na 21 maart. Onder meer thema’s als leegstand en de te drukke bussen kwamen terug in de vlogs, die de jongeren gedurende drie projectdagen onder begeleiding van journalisten hebben voorbereid en opgenomen.



Ook is er een radio-uitzending gemaakt met jonge kandidaat-raadsleden en lijsttrekkers over de thema’s die de jongeren zelf hebben uitgezocht. In de uitzending zijn niet alleen problemen benoemd, maar is er ook gekeken naar mogelijke oplossingen in gesprek met personen uit andere werelden dan de politiek. Op die manier zijn de jongeren actief betrokken geraakt bij de lokale politiek en is hen duidelijk geworden dat zij ook letterlijk en figuurlijk een stem hebben.

Stemmen

De HOUVAST is een initiatief van Constructieve Journalistiek van de Hogeschool Windesheim. Naast het jongerenproject zijn vier andere initiatieven genomineerd, waaronder Newsroom Enschede en Open Rotterdam. Stemmen kan tot en met woensdagavond 21 maart via deze link.