Woning onbewoonbaar na brand, bewoners naar ziekenhuis Foto: News United / Stefan Verkerk

EPE - Een woning aan de Europalaan in Epe is voorlopig onbewoonbaar. Het pand brandde in de nacht van donderdag op vrijdag af. Dit nadat er een brand was ontstaan in de wasmachine.

Dit apparaat stond in de keuken van de woning. Drie bewoners van de woning ademden rook in en moesten voor controle mee naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen om het vuur te bestrijden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl