Nadine Visser kiest voor horden dit seizoen

ARNHEM - Nadine Visser richt zich dit seizoen voorlopig op de 100 meter horden.

De Arnhemse atlete won begin deze maand brons op het WK Indoor op de 60 meter horden. In de halve finales verbeterde ze daar al het Nederlands record en op het NK in Apeldoorn prolongeerde ze ook haar Nederlandse titel. Daarom heeft ze nu gekozen om ook outdoor de horden centraal te stellen. Later dit seizoen is het EK in Berlijn en op het WK was Visser de beste Europese deelneemster op de 60 meter horden.

Van oorsprong is ze meerkampster, maar ze slaat de prestigieuze zevenkamp in Götzis dit jaar over. Visser zegt de meerkamp echter niet definitief vaarwel.