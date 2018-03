Wanhopige bewoners camping willen wonen op gemeentehuis

Van Zuuk deelde donderdagavond aan twintig bewoners van het chaletpark mee dat hij niet anders kan dan de huur per 1 april opzeggen. 'De gemeente Epe heeft mij zulke hoge dwangsommen opgelegd dat ik niet anders meer kan,' zegt de hevig geëmotioneerde campingeigenaar. 'Ik vind dit vreselijk om te doen. De mensen kunnen nergens anders heen. Ik heb ze een onderdak gegeven en heb dit nog een paar maanden weten uit te stellen, maar nu kan ik niet anders.'

'Dan maar in gemeentehuis wonen'

Op camping de Beekhorst wonen op dit moment tientallen Roemenen, Bulgaren en Polen. Zij werken bij verschillende fabrieken in de omgeving. Een aantal van hen woont er met kleine kinderen. De gemeente Epe wil al langer van de gastarbeiders af op het chaletpark. Een eerdere bezetting van de bewoners van de camping op het gemeentehuis leverde, behalve een gesprek, niets op.

'Wij werken hier, hebben een zorgverzekering hier en betalen gewoon belasting, maar wonen mogen we hier nergens,' vertelt één van de boze bewoners. Ze laat in haar telefoon honderden mailtjes zien van huurwoningen waarvoor zij als Roemeense niet in aanmerking komt. De campingbewoners zien nog maar één mogelijkheid: de gemeente Epe moet dit voor hen gaan oplossen en tot die tijd gaan ze dan maar op het gemeentehuis wonen.

Toeristen moeten terug

Het plan van de bewoners is om volgende week woensdagavond op de verkiezingsavond met z'n allen naar het gemeentehuis te gaan. Ook bewoners van andere vakantieparken zullen worden opgeroepen om te komen. Het chaletpark kwam enkele keren negatief in het nieuws. Zo werden er al eens harddrugs en wapens gevonden. Belangrijkste reden om de vaste bewoners te weren is dat de gemeente wil dat het park zich weer op toeristen richt en dat er een einde komt aan permanente bewoning. Het is onderdeel van een plan om het toerisme op de Veluwe te verbeteren.

De gemeente Epe was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.