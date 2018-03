35.000 euro opgehaald voor operatie in VS

LIEREN - De crowdfundingsactie van Jheylanio uit Lieren heeft inmiddels 35.000 euro opgeleverd. Dat is de helft van het beoogde bedrag.

Bij de 10-jarige jongen is een grote cyste ontdekt die op de hersenen drukt. Met het geld wil de moeder van Jheylanio hem in Boston in de Verenigde Staten laten opereren.

De operatie wordt niet vergoed omdat de operatie ook in Nederland kan worden uitgevoerd. 'Ze kunnen het hier wel, alleen niet zoals ze dat in de Verenigde Staten zouden doen en dan zou mijn kind als proefkonijn op de operatiekamer liggen en dat willen wij gewoon niet', zei moeder Sharon eerder.