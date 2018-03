VIDEO: Sjoerd Ars: ik schik mij in deze rol bij De Graafschap'

Vrijdag is Ars weer eens de aanvalsleider van De Graafschap in het duel met de nummer twee Jong Ajax. De spits , die onder meer in Bulgarije, China en Turkije speelde, weet dat hij niet altijd de voorkeur meer krijgt. Langzaam krijgt de leeftijd vat op de 33-jarige Didammer.

De tekst gaat verder onder de video.

Week in week uit

'Af en toe is het lastig. Natuurlijk heb ik in mijn achterhoofd dat ik ouder word. Het herstel duurt net iets langer. Met twee wedstrijden in vier dagen merk je dat wel. Het is week in week uit en dat vraagt gewoon veel van je lichaam. Maar ik voel me goed, ben sterk en belangrijk. Het liefst wil je nog iedere week spelen.'

(Foto Will Kuijpers)

Neusje voor de goal

Ars speelde eind januari tegen MVV en scoorde twee maal. 'Dan prikt hij er toch twee binnen in een paar minuten. Sjoerd heeft een neusje voor de goal', weet ook trainer Henk de Jong. 'Hij heeft een hele goede functie bij ons. Traint ook extra met de spitsen zoals Kevin van Diermen dat doet met de verdedigers. Dat is prachtig voor een trainer. In de groep is Sjoerd fantastisch. Ja, een soort verlengstuk. Heel belangrijk ook straks richting de nacompetitie. Dan moet er een team staan die dwars door muren gaat als het moet', toont De Jong zich hoopvol over het toetje in mei.

Ongelukkig

Ars viel in Maastricht ook uit met een kuitblessure en raakte zo zijn plaats kwijt aan Fabian Serrarens. 'Ik ben wat ongelukkig geweest met het feit dat we als team goed presteerden in die fase. Je wil altijd spelen. Maar het teambelang staat bij mij voorop. Ik zal de jongens blijven steunen en sta er als de trainer mij nodig heeft. Dan probeer ik alles te geven.'

Evaluatie

Sinds 2003, Ars begon zijn profloopbaan in dat jaar bij De Graafschap, speelt hij al betaald voetbal. Het einde komt langzaam in zicht. Na dit seizoen volgt zijn eigen evaluatie. 'Dan ga ik eens rustig bekijken hoe ik er lichamelijk op sta. Ben ik nog belangrijk genoeg voor het elftal? Heb ik mijn waarde gehad? Voel ik me nog goed en vooral kan ik me nog blijven motiveren. Ik wil wel 100 procent gas kunnen geven. Als ik merk dat ik dat niet meer kan brengen, dan stop ik er ook mee.'

Plezier

Voorlopig wil Ars daar echter nog helemaal niet aan denken. 'Ik ga het de komende tijd per maand bekijken. Daar zit geen enkele haast of druk achter. Voorlopig is de optie om lekker door te blijven gaan want ik heb nog heel veel plezier in wat ik doe. Die kuit voelt nu weer prima', zegt de geboren Terborgenaar.

Aanvallend voetbal

Vrijdag wil de doelpuntenmaker zijn klasse weer eens tonen in het duel met Jong Ajax. Ars maakte op de training donderdag een scherpe en gretige indruk. 'Tegen hoger geklasseerde ploegen spelen wij vaak goed. Andere teams zakken vaker in en dat is voor ons moeilijker. Ik denk dat er morgen twee ploegen staan die aanvallend voetbal willen spelen.'