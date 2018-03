Onrust in Nijmegen na komst vermeende Arnhemse pedofiel

NIJMEGEN - In de Nijmeegse wijk Malvert is onrust ontstaan nadat bekend werd dat de man die in een uitzending van SBS6 had afgesproken met een meisje van 10 in de wijk was komen wonen. Inmiddels is hij daar ook weer vertrokken nadat buurtbewoners hem hebben herkend.

De 33-jarige man was via Instagram in contact gekomen met de 10-jarige Charissa uit Haarlem. Hij zou plannen hebben gehad om seksuele handelingen met haar uit te voeren. De Arnhemmer reed naar Haarlem, maar in plaats van het meisje trof de man presentator en journalist Alberto Stegeman. Stegeman liet de man in de val lopen, waarna hij is aangehouden door de politie.

Onrust in 'kinderrijk' Malvert

Na de uitzending, waarin de man onherkenbaar was gemaakt door SBS, werd toch al snel bekend waar de man woonde. Online ontstond een klopjacht op de man, een post op Facebook met zijn foto is zeker 50.000 keer gedeeld. Daarop vertrok hij uit Arnhem.

Ook werd hij weggestuurd door zijn werkgever. Nijmegenaren menen de man nu gespot te hebben in Malvert. Opnieuw ontstond er grote onrust op Facebook, verontruste Nijmegenaren vroegen zich af waarom de man is gehuisvest in een kinderrijke buurt. Overigens wordt de Arnhemmer door het Openbaar Ministerie verdacht van digitaal kinderlokken en het bezit van kinderporno en niet van seks met kinderen.

'Man keert niet terug'

De gemeente Nijmegen zegt sinds woensdag op de hoogte te zijn van het feit dat de man in Malvert woont. Woningcorporatie Standvast wonen, verhuurde de woning, die volgens Standvast via het reguliere inschrijfsysteem is verhuurd. Directeur Esther Lamers laat weten dat de man inmiddels is vertrokken: 'Woensdag kregen we een melding vanuit de buurt dat de nieuwe bewoner is herkend als de man uit Undercover in Nederland. We hebben meteen de politie gebeld. De politie is met hem in gesprek gegaan en de gezamenlijke conclusie was: de man kan niet terugkeren naar zijn woning.'

De advocaat van de Arnhemmer is in het buitenland en zegt niets te weten van eventuele problemen met de huisvesting van de man. Waar de man nu woont is niet bekend.

