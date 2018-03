Politie neemt boot in beslag na ondermijningsactie

KERKDRIEL - De politie heeft bij een jachthaven in Kerkdriel een boot in beslag genomen. Dat gebeurde na een ondermijningsactie eerder in Tilburg en Goirle.

Bij die actie - vorige week - had een man in Goirle (Brabant) 5000 euro in zijn kleding verstopt. Bij een inval in Tilburg werden tientallen xtc-pillen en ruim 80.000 euro cash gevonden.

In Tilburg vond de politie ook papieren die erop wezen dat de bewoners een boot in bezit hadden. Die bleek in Kerkdriel te liggen.