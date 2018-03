Paleis het Loo helemaal leeg en drie jaar dicht

APELDOORN - Het was een monsterklus: de afgelopen tijd heeft Paleis het Loo in Apeldoorn alle 160.000 voorwerpen ingepakt en verhuisd. Donderdagochtend werd het laatste voorwerp - een vloerkleed van Koning Willem II - voorzichtig ingepakt. De grote verbouwing van het paleis kan nu echt beginnen.

Het verwijderen van het vloerkleed van Koning Willem II gaat eigenlijk op dezelfde manier als thuis. Alleen is de belangstelling iets groter. Fotografen en andere journalisten staan er met de neus bovenop. Het Koninklijke kleed is het laatste van in totaal 160.000 voorwerpen die Paleis het Loo heeft gedemonteerd en verhuisd. Nu zijn alle kamers echt helemaal leeg.

'Een beetje melancholisch gevoel', aldus hoofdconservator Johan de Haan. 'Maar aan de andere kant kunnen we nu ook echt beginnen met de verbouwing.'

Onder het voorplein van het paleis komt een ondergrondse uitbreiding van een halve hectare. Dus de ruimte van een voetbalveld onder de grond. Die ruimte kan worden gebruikt door het museum. Maar voor het zover is moet er dus eerst verbouwd en gerenoveerd worden. En ook dat is een spannende tijd, want er worden allerlei bodemschatten gevonden.

Romeinse tijd

'Zo hebben wij onder meer Romeinse munten gevonden en een stuk van een vaas uit de Romeinse tijd. We kunnen dus heel wat jaren toevoegen aan de geschiedenis van Paleis het Loo', vertelt De Haan lachend.

Het paleis gaat de komende drie jaar dicht. Er zal onder meer asbest worden verwijderd uit het paleis. Wel blijven de stallen en de tuin open voor het publiek. Tijdens Pasen is er nog een mini-tentoonstelling met 'Dieren van Oranje', waar ook Benito, het voormalig paard van Prinses Beatrix, te bewonderen is.