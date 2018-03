Gemeente Zaltbommel organiseert 20 maart verkiezingsfestival

ZALTBOMMEL - Eén dag voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente Zaltbommel samen met jongeren van het Cambium College een verkiezingsfestival in het oude stadhuis. Mensen mogen alleen binnenkomen als ze hun stempas laten zien.

Tijdens het verkiezingsfestival kunnen inwoners 'speed daten' met kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen dan samen in gesprek gaan over de politieke stand van zaken in de gemeente.

De politici houden op de avond pitches over waarom zij vinden dat jongeren moeten stemmen.

Verkiezingsfeest

Na het verkiezingsfestival begint het verkiezingsfeest. Voor alle aanwezigen vanaf 18 jaar met een stempas is er een feest in het Stadcafé. Er is dan wederom tijd om in gesprek te gaan met fractieleden van de politieke partijen. Na afloop van het feest staat er buiten een mobiele stembus op de Markt waar inwoners direct kunnen stemmen.

Vanaf 20.00 uur kunnen mensen binnenlopen bij het verkiezingsfestival. Om 22.00 uur start het verkiezingsfeest in het Stadcafé.