Vrijdag vanaf 20.00 uur: RTV Arnhem Lijsttrekkersdebat

ARNHEM - Arnhem gaat op 21 maart naar de stembus voor de verkiezingen van de gemeenteraad. RTV Arnhem laat daarom vrijdag de lijsttrekkers aan het woord in het RTV Arnhem Lijsttrekkersdebat. Vanaf acht uur ‘s avonds voelen wij en het publiek de Arnhemse in de Rozet alle lijsttrekkers aan de tand.

Het debat is rechtstreeks te volgen via de Facebook-pagina van RTV Arnhem en Ik hou van Arnhem, en de website van RTV Arnhem. Het debat duurt tot ongeveer kwart over 10.



Lijsttrekkers van de Arnhemse politieke partijen debatteren in groepen van vier over vier stellingen. Zij kruisen met elkaar de degens over items die de Arnhemse burger aangaan. Wat vinden de partijen van wijkvoorzieningen, kunstpaleizen, integratie en werk en inkomen?