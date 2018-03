'Uitstekende uitspraak', broer blij met straffen Posbankmoord

Destijds werden de twee daders Frank S. en Souris R. veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag. 'Dat was voor mij niet te begrijpen. De rechter van vandaag ging veel verder: moord. De een maakte ten opzichte van de ander een snijbeweging langs de hals: liquideren die handel', vertelt Wiegmink.

'Ik dacht even levenslang'

'Toen de rechter expliciet moord uitsprak, dacht ik even aan levenslang. Maar hij zwakte het af naar twee keer 18 jaar. Dan zeg je hatsekidee', aldus een opgeluchte Wiegmink.

Alex Wiegmink werd op 20 januari 2003 vermoord. Het duurde bijna 14 jaar voor de zaak werd opgelost. Peter Wiegmink is zich samen met misdaadjournalist Peter R. de Vries altijd blijven inzetten om de daders te vinden.

'Had eerder opgelost kunnen worden'

'Politiewoordvoerder Jos Rouwen zei: Peter, als je het ooit opgelost wil hebben, moet je aan de boom blijven schudden. Ik heb me suf gelezen in het dossier, iedere keer weer. Ik heb ook het gevoel dat het eerder opgelost had kunnen worden. Bijvoorbeeld door de muts met dna bij de uitgebrande auto in Erp.' Daar werd het lichaam van Alex Wiegmink gevonden.

Uiteindelijk ging Frank S. in november 2016 na een uitzending van Opsporing Verzocht naar de politie en biechtte zijn betrokkenheid bij de moord op. Enige tijd later werd ook Souris R. aangehouden. Nu zijn ze in hoger beroep veroordeeld.

'Misschien een boek'

'Ik geef er een klap op. Vanavond neem ik er een stevige borrel op. Morgen wil ik het er niet meer over hebben', stelt Peter Wiegmink. Al twijfelt hij nog. 'Ik heb wel gedacht aan een boek over de zaak. Misschien komt het er van.'

