'Gemeente, wees duidelijk', zegt ChristenUnie Nunspeet

NUNSPEET - De regels die de gemeente hanteert zijn soms erg ingewikkeld en de communicatie hierover is onduidelijk. De ChristenUnie Nunspeet wil dat een 'versimpelteam' toeziet op eenvoudige regels en begrijpelijk taalgebruik.

Arie Harteveld, kandidaat voor de partij: ‘Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met brieven en andere publicaties van de gemeente. Dat is niet zo gek, want de woorden en zinnen zijn veel te ingewikkeld. Daar moet snel verandering in komen.’

Communicatie voor iedereen

Ouderen en mensen die moeite hebben met taal vinden het ingewikkeld om bij de overheid aan te kloppen, zegt de ChristenUnie. 'Dat is jammer, want de gemeente is er voor de mensen. De ChristenUnie wil daarom dat een zogenoemd versimpelteam in het gemeentehuis voorlopig alle externe communicatie screent.

Vervreemding

'Ook in de gemeente Nunspeet zijn er mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. Dat heeft soms te maken met onbegrijpelijke brieven en formulieren of een afstandelijke bejegening bij hulpvragen. Lange wachttijden en ingewikkelde procedures komen nog te vaak voor. Zo vervreemd je als gemeente van je eigen inwoners.'

Het versimpelteam moet van de ChristenUnie de bevoegdheid krijgen om vooral de afdelingen die direct contact met inwoners hebben mee te nemen in een meer klantvriendelijke benadering.