Monsterfile na ongeluk op A50

BEEKBERGEN - Tussen Beekbergen en Wolfheze is een monsterfile ontstaan na een ongeluk op de A50. Bij Beekbergen botsten meerdere vrachtwagens op elkaar, de zit dicht. De file verspreidde zich van Beekbergen, over de A12 richting de A50 bij Wolfheze.

In totaal staat er op dat stuk meer dan 20 kilometer file en de vertraging is meer dan 2,5 uur. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Het ingesloten verkeer mocht er rond 16.20 uur langs, daarna ging de weg weer dicht. De weg is om 17.30 uur weer open.

Foto: Paul Kouwenberg

Rijkswaterstaat adviseert om om te rijden via de A12, A30 en A1. De vertraging neemt snel toe. Wanneer de weg weer helemaal opengaat, is onbekend.