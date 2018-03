Wethouder Elfrink doet aangifte na doodsbedreiging

ARNHEM - Wethouder Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem heeft donderdag aangifte gedaan na een doodsbedreiging. Die bedreiging werd geuit in een reactie in een artikel op de site van De Gelderlander. 'Dit gaat echt de grens over. Ik hoop dat deze onverlaat wordt opgespoord.'

De SP'er vindt de doodsbedreiging ook een aanval op de democratie. 'De gemeenteraad is gekozen door de Arnhemse bevolking en maakt de keuzes. Als wethouder voer je dat zo goed mogelijk uit. Er mag kritiek komen, maar met zo'n doodsbedreiging bedreig je de democratie met de dood.'

'Het is gewoon laf'

De doodsbedreiging stond onder een artikel op de site van de krant over de Jansbeek nadat een fietser de beek in was gereden. 'Ik sta er open voor om in gesprek te gaan. Ook als er iets fout is gegaan, als je veel doet maak je ook fouten. Daar wil ik het graag over hebben. Maar dit gebeurt anoniem en via internet, het is gewoon laf', aldus Elfrink.

De reactie is inmiddels verwijderd.