Wageningen Universiteit: natuur ligt maand voor op schema

Door de aanhoudende warmte in afgelopen weken ligt de ontwikkeling in de natuur nu ongeveer een maand voor op het normale schema en is Nederland ruim 30 procent groener dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit de zogenoemde Groenindex van de Wageningen Universiteit en De Natuurkalender, zo lieten deze zondag weten.

Hooikoorts



Dit is geen goed nieuws voor allergiepatiënten. Op basis van eerste bloeiwaarnemingen van gele kornoelje, sneeuwklokje en zelfs hondsdraf en maarts viooltje blijkt dat de ontwikkeling in de natuur zo'n maand voor ligt op het normale schema (gemiddelde uit de periode 1940 tot 1968). Dit betekent ook dat de komende week de eerste zwarte elzen in bloei gaan komen, zo stellen de organisaties. In december kwamen de uit het buitenland afkomstige elzen al in bloei en liep de pollenconcentratie al op tot boven de 90 pollen per kubieke meter lucht. De hooikoortsklachtenscore op de zogeheten Allergieradar.nl liep toen al flink op.

'Het echte elzenpollenhooikoortsseizoen begint pas als de zwarte elzen in bloei komen. Er staan namelijk zeer veel zwarte elzen in ons land. Vijftig jaar geleden begon de zwarte els gemiddeld op 4 maart te bloeien. Trek daar een maand van af en je komt op volgende week uit', aldus de organisaties.

Drie keer per week maken satellieten gedetailleerde foto's van het hele land. Bij de Groenindex die aan de hand daarvan wordt gemaakt, wordt letterlijk gekeken hoe groen het oppervlak van Nederland is. Op www.groenmonitor.nl is op basis van satellietbeelden te zien hoe groen ons land op dit moment is.