Half miljoen voor zonnepanelen op boerenerf

ARNHEM - De provincie Gelderland gaat vijf demonstratieprojecten van Zon Op Erf financieren en dat kost de provincie 500.000 euro.

Het doel van Zon Op Erf is om leegstaande schuren op boerenerven te slopen en te vervangen door zonnepanelen. Daarmee wordt verloedering van ongebruikte schuren tegen gegaan en tegelijkertijd moet er duurzame energie worden geproduceerd.

Rendabel

Het idee van Zon Op Erf is in de gemeente Bronckhorst ontstaan. Vorig jaar werd de eerste fase uitgevoerd in opdracht van acht Achterhoekse gemeenten met ondersteuning van de provincie. Vervolgens is er onderzocht of boeren geïnteresseerd waren om hun schuren te laten slopen en zonnepanelen op het vrijgekomen erf te plaatsen. Ook werd onderzocht of het plan rendabel is. Nu blijkt dat dit kan worden er vijf demonstratieprojecten gerealiseerd.

Bij agrariër Leon Masselink uit Gendringen wordt er voor 3000 vierkante meter aan schuren gesloopt en komt er 9500 vierkante meter aan zonnepanelen op het erf. Bij een boer uit Varsselder wordt er ruim 10.000 vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst.