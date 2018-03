Ook Nijmegen krijgt eigen informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog

Het Informatiecentrum wordt in 2019 geopend en moet nog een naam krijgen. Het nieuwe centrum is een initiatief van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 en de gemeente Nijmegen, met ondersteuning van de provincie Gelderland en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).

(De tekst gaat verder onder de video)

Geschiedenis en actualiteit

Nijmegen wil met het Informatiecentrum de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog meer voor het voetlicht brengen en een relatie leggen tussen het heden en het verleden. Nijmegen werkt met buurgemeenten aan een agenda met activiteiten in 2019 en 2020 in aanloop naar de herdenking 75 jaar Market Garden.

Herinneringstoerisme

Om het herinneringstoerisme in Gelderland een impuls te geven, heeft de provincie Gelderland in samenwerking met veel partijen de Nota Herinneringstoerisme 1940-1944/45 vastgesteld en geld beschikbaar gesteld. Hiervan is eerder al een nieuw informatiecentrum in Arnhem gebouwd bij de John Frostbrug.