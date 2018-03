DELWIJNEN - Antoinette Thole uit Nederhemert heeft donderdag het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Dat was op een maisakker nabij Delwijnen, gemeente Zaltbommel.

De vondst werd om 13.20 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Dit is een dag na de vondst van het eerste landelijke kievitsei.

Thole is weidevogelvrijwilligster. Ze vond in 2014 al het eerste landelijke ei op hetzelfde perceel.

Antoinette Thole (Foto: Ton Arbouw)

Met de vondst van het kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2018 begonnen. De start is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.