Longfonds roept gemeenten op houtstook te beperken

Volbeda heeft vorig jaar een benzeenvergiftiging opgelopen. 'Ik kreeg enorme hoofdpijnen en vergat zelfs dingen,' legt hij uit. Eén van de stoffen die vrijkomt bij houtrook is benzeen. 'Gelukkig heb ik medicatie gekregen en zijn de klachten nu voorbij'. Volbeda heeft zich na zijn ziekte ingelezen en is enorm geschrokken. 'Ik heb nooit geweten dat lucht zo schadelijk kan zijn. Niet alleen houtstook, maar ook de barbecue of de uitlaatgassen van auto's'. Volbeda is inmiddels luchtwachter voor de gemeente Lochem.

Praten met buren helpt een beetje

Eric van der Borg is apotheker. Hij hoort steeds vaker van patiënten dat ze overlast ervaren door houtrook. Hij ziet het ook thuis: zijn vrouw heeft direct last van prikkende ogen als de buurman hout aan het stoken is. 'Ze doet dan meteen de ventilatieroosters dicht. Ze heeft er heel veel last van.'

Diverse buren van Van der Borg hebben houtkachels. 'Ik heb de buren gezegd dat we er last van hebben en we hebben afspraken kunnen maken', vertelt hij. 'Zo begint 1 buurman later met stoken, dan kunnen we 's ochtends onze ramen nog open hebben. Een andere buurvrouw heeft nu een gaskachel in plaats van een houtkachel.'

Verbod bij mistig of windstil weer

Het zijn slechts twee voorbeelden van mensen die last hebben van houtstook. Volgens het Longfonds zijn dat er veel meer. 'We krijgen regelmatig telefoontjes binnen van mensen die overlast ervaren', zegt Pauline van Voorst van het Longfonds.

Het Longfonds wil een verbod op houtstook als het mistig of windstil weer is. 'Daarnaast moeten mensen ook echt geïnformeerd worden', zegt Van Voorst. 'Mensen hebben geen idee dat er in houtrook heel veel slechte stoffen zitten die niet goed zijn voor je gezondheid.'

Wat gebeurt er eigenlijk als je rook inademt? Het Longfonds maakte volgend informatiefilmpje:

Vooral de afgelopen jaren is het aantal klachten gestegen. 'Dat komt onder andere doordat steeds meer mensen zijn gaan stoken. Maar het komt ook omdat de gevolgen voor de volksgezondheid steeds duidelijker worden', legt Van Voorst uit.

Aanpassing lokaal beleid

Voor Wilfred Ossewaldt uit Lochem moet het nog een stapje verder. Hij is bezig met het oprichten van een stichting. 'Wij willen juist de lokale politiek veel meer bereiken, want volgens ons moet je dit heel lokaal regelen'. Hij wil net als het Longfonds stookverboden, maar hij wil ook dat zwart-op wit staat dat gemeenten kunnen handhaven.

'In de Algemene Plaatselijke Verordening moeten handvatten opgenomen worden zodat er gehandhaafd kan worden. Stel je hebt ruzie gekregen met je buren over de rookoverlast en je komt er samen niet meer uit, dan moet er vanuit de gemeente een oplossing komen'.

Tips

Onderstaande tips kunnen helpen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Nog meer informatie over de tips vindt u op de website van het RIVM.