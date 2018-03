Deel dit artikel:











Goed resultaat collegeprogramma 2014-2018 in Elburg Foto: RTV Nunspeet

ELBURG - Het college van de gemeente Elburg is tevreden over het resultaat van het collegeprogramma 2014-2018. Vrijwel alle voorgenomen activiteiten zijn daadwerkelijk uitgevoerd of zijn in uitvoering. Hierdoor kan het volgende college met een schone lei aan het werk, schrijft het scheidend college van burgemeester en wethouders.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

'Er zijn de afgelopen periode heel veel mooie dingen tot stand gekomen. Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemd: de tot op heden succesvol verlopen transities in het Sociaal Domein, realisering fase II van winkelcentrum ’t Harde, afronding van de woningbouwlocaties Rehoboth en Burg. Folkerts, het na jarenlange stagnatie als gevolg van de economische- en woningmarktcrisis weer starten van woningnieuwbouwprojecten, opening Scola van Kinsbergen in Elburg, realisering parkeerterrein ‘De Oude Vos’ en nieuw havenkantoor, uitbreiding haven Elburg, aansluiting van Elburg bij de economische regio Zwolle, succesvolle kaveluitgifte op bedrijventerrein Broeklanden, nieuwe nota VAB-beleid, vaststelling en implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid, het op de kaart zetten van de Hanze en de start en groei van de NEO-samenwerking'. Tegenvallers Er zijn natuurlijk ook zaken die niet geheel naar wens of verwachting zijn verlopen en er zijn ook tegenvallers geweest, zo besluit het huidige college. In de Eindevaluatie Collegeprogramma 2014-2018 staat een overzicht van alle activiteiten van het collegeprogramma 2014-2018, per onderwerp wordt de stand van zaken aangegeven.