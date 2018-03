Keeper Filip Bednarek blinkt uit bij De Graafschap: 'ik ben een man met een missie'

DOETINCHEM - Filip Bednarek is een pure prof die dagelijks het uiterste vraagt van zichzelf. De Poolse doelman blinkt wekelijks uit bij De Graafschap. 'Ambitie zit in mijn bloed. Ik moet hongerig blijven.'

Bednarek (rechts) met oud-Graafschap doelman Stefan Postma die elkaar kennen van FC Utrecht. Daar traint Postma al jaren de keepers (foto Omroep Gelderland)

door Richard van der Made

Bednarek streek in zijn vijftiende levensjaar al neer in Hengelo waar hij vier jaar lang de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo doorliep. Via FC Utrecht, waar hij vooral op de bank zat, belandde hij in 2016 in Doetinchem waar hij al snel een basisplaats veroverde na het vertrek van Hidde Jurjus. De Graafschap was gedegradeerd, maar in Bednarek had de club in elk geval een ambitieuze keeper aangetrokken die zo snel mogelijk terug wilde naar het hoogste niveau.

Clubleiding wacht af

Vorig seizoen was Bednarek vaak uitblinker, maar ging hij ook nog wel eens in de fout. Deze jaargang is de inmiddels 25-jarige Pool nog constanter en pakte hij al veel punten voor de Superboeren. Zijn contract loopt deze zomer af. De clubleiding lijkt af te wachten en kent de ambities van de keeper. Technisch manager Peter Hofstede is voornemens binnenkort om tafel te gaan met de populaire Bednarek, zo liet hij donderdag weten.

Comfort zone

'Ik heb nog met niemand gesproken van de club', zegt Bednarek. 'Het is ook niet aan mij om dat initiatief te nemen. Als de club mij wil behouden, sta ik overal voor open.' Dat klopt niet helemaal, want nog een jaar eerste divisie is voor Bednarek niet aan de orde. 'Zo eerlijk moet ik zijn inderdaad. Dan is het nee. Ik speel ook in mijn tweede seizoen hier weer alle wedstrijden. Voor mijn ontwikkeling moet ik nu weer een stap hogerop maken.'

'Ik heb bewust van FC Utrecht een stap teruggedaan om er later weer twee vooruit te kunnen maken', legt Bednarek zijn strategie uit. 'Mijn ambitie is altijd het hoogst haalbare. Ik ben geen man van in een comfort zone leven. Ik heb nieuwe prikkels nodig en wil er alles uithalen, omdat ik altijd hongerig wil blijven als profvoetballer.'

Man met missie

Zijn vier jaar jongere broertje Jan Bednarek speelt bij Southampton. Hij is daar centrale verdediger. 'Mijn broertje is net als ik. Ambitie zit in ons bloed. Wij hebben het niet van een vreemde. Weet je, ik ben hier tien jaar geleden gekomen om te slagen in het profvoetbal. Dat is mijn doel. Elke dag wil ik hongerig blijven en beter worden. Dat is wat mij in het leven drijft. Ik ben een man met een missie.'

Bednarek gaat beginnen aan de voorbereiding op een wedstrijd (Foto Omroep Gelderland)

Club helpen

Ondanks de wens van Bednarek om te schitteren op een nieuw podium, maakt ook De Graafschap nog kans om hem te behouden. Hij voelt zich prettig in de Achterhoek en is enorm geliefd bij de fans. De enige voorwaarde is dat de club promoveert. 'Dan wil ik het wel aan met De Graafschap. Ook ik ben gek met de supporters. En met de spelers en de hele club. Ik wil ze graag verder helpen. Iedereen weet hoe gedreven ik ben. Dat wil ik overbrengen. Mensen beter maken. Ik streef het hoogste na. Is dat niet bij De Graafschap, dan is het ergens anders.'