Terugblik deel 4: Daniël Becker van de ChristenUnie

ARNHEM - Wat hebben raadsleden en anderen de afgelopen vier jaar voor elkaar gekregen? Wat hebben ze juist laten liggen? En waar zijn ze het meest trots op?

RTV Arnhem blikt met de fractievoorzitters en wethouders van zittende partijen terug op de afgelopen vier jaar. Donderdagavond is de vierde uitzending met ChristenUnie-fractievoorzitter Daniël Becker.



Met hem gaan wij naar een plek in Arnhem waarvan hij vindt dat hij er iets voor elkaar gekregen heeft in de afgelopen raadsperiode. Ook blikken we met Becker kort vooruit op de komende tijd.



Deze serie van Terugblikken in het thema Arnhem Kiest zenden wij elke avond uit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De terugblik is te zien rond 18.15 op RTV Arnhem, na het journaal. De uitzending wordt de hele avond elk uur herhaald.