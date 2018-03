Spits Ars vervangt geschorste Serrarens tegen Jong Ajax

DOETINCHEM - Na de 1-1 maandag tegen Fortuna stuit De Graafschap vrijdag in eigen stadion opnieuw op een hoger geklasseerde ploeg. Jong Ajax komt op bezoek.

Eerder dit seizoen verpulverde de ploeg van trainer Henk de Jong op de Toekomst in Amsterdam de talenten van Ajax met liefst 5-0. Op 3 november speelde De Graafschap misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen waarin de score nog veel hoger had kunnen uitvallen. Vorig seizoen werd Jong Ajax ook geklopt. Op De Vijverberg in Doetinchem werd het bijna een jaar geleden 3-2.

Playoffs

De kweekvijver van Ajax overlegt prima cijfers in de Jupiler League en is constanter dan ooit. Alleen koploper NEC heeft meer punten. Jong Ajax staat nu tweede maar mag net als de andere beloftenteams niet promoveren naar de eredivisie. De Graafschap staat zesde en heeft 13 punten minder. Zoals de stand nu is slaan de Achterhoekers de eerste ronde over in de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Bijna volle Vijverberg

Het duel leeft bij de supporters van De Graafschap. De teller stond donderdagmiddag op bijna 9 duizend kaarten. 'Prachtig toch?', zegt De Jong. 'Dat is wat we willen. Deze wedstrijd is weer een schitterende uitdaging. We kunnen belangrijke punten binnenhalen.'

Sjoerd Ars (foto Omroep Gelderland) staat vrijdag weer eens aan de aftrap

Sjoerd Ars is de centrumspits nu Fabian Serrarens geschorst is. Hij moet twee duels toekijken. De spits uit Didam wordt vrijdagavond op De Vijverberg geflankeerd door Tarik Tissoudali en Daryl van Mieghem. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de afgelopen weken.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; Van Mieghem, Ars en Tissoudali