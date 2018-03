Grote letters 'Arnhem' moeten gastvrijheid uitstralen

ARNHEM - Oplettende voorbijgangers hebben het al gezien: ineens staat er heet groot ‘Arnhem’ op de Rijnkade. Ter hoogte van de Melkfabriek zijn de robuuste letters en een tekening van de stad te zien. Aan weerszijden van de stadsnaam staan twee groene containers.

'Die blijven daar zeker niet staan', lacht woordvoerder Maurice Chattelin van de gemeente Arnhem. Het gebied is volop in ontwikkeling en de letters zijn daar een stapje in. 'Het is bedoeld voor schippers en toeristen die over de Rijn hier aankomen. Het wil zeggen: wees welkom!'

De letters komen uit de koker van kunstenaarscollectief Arnhem Art. Zij hebben de schildering in opdracht van de gemeente gemaakt. 'Dit komt uit de koker van wethouder Ine van Burgsteden', zegt Chattelin. 'Ze wil zo meer gastvrijheid uitstralen.'