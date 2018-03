Fiets veilig en gratis bij station Apeldoorn

APELDOORN - Geen stalen toegangshekken meer, inchecken met je ov-chip en de eerste 24 uur gratis. De vernieuwde fietsenstalling bij het station in Apeldoorn wordt vrijdagochtend officieel geopend door wethouder Johan Kruithof.

In de stalling is plek voor 1572 fietsen. Ook staan er 170 OV-fietsen. Er werken betaalde krachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente en provincie dragen bij aan de vernieuwde stalling.

De Fietsersbond in Apeldoorn is blij, want door de bemensing is de stalling nu altijd een kwartier vóór de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein open. Gemiddeld komt 50 procent van de reizigers met de fiets naar het station.