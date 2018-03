Alles mag stuk! Uit je frustraties in de smashroom

BERGHAREN - De eerste smashroom in Gelderland is geopend. Vanaf vandaag is het mogelijk om al je opgekropte woede van je af te slaan in Bergharen. Servies, glaswerk en elektronische apparaten kunnen naar hartenlust worden vernield.

'Come angry, leave happy!' Dat is de slogan van de door Henry van den Heuvel geopende smashroom in Bergharen. Woensdagavond was hij al te horen bij Frank van Dijk op Radio Gelderland: 'Een smashroom is een ruimte waar je ongegeneerd alles mag slopen wat er staat, alles mag kapot! In Amerika noemen ze het ook wel therapeutic demolition'.

'Wij ruimen het voor je op'

Veel mensen voelen vaak de drang om dingen kapot te maken, maar doen dit niet vanwege de rommel die het geeft. Bij een smashroom heb je daar geen last van: 'Daar hebben wij mensen voor hier, dat is het mooie. Wij ruimen het lekker voor je op.'

Als bezoeker ben je niet per se gebonden aan de voorwerpen die al aanwezig zijn in de smashroom: 'Als mensen een foto van hun ex in een lijstje mee willen nemen dan mag dat.' De spullen die nu aanwezig zijn hebben Van den Heuvel niks gekost: 'Een oproepje op Facebook en we hebben een garage vol spullen gekregen. De mensen zijn vrijgevig wat dat betreft, als het maar verantwoord afgevoerd wordt. En daar zorgen wij ook voor.'

'Iets anders, iets nieuws'

Het vandaag geopende filiaal is de eerste in heel Gelderland: 'Zelfs in Oost- en Midden-Nederland zit niks. Escaperooms zijn er genoeg en wij wilden gewoon wat anders, iets nieuws.'