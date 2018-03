Scheermesjesdief slaat meerdere keren toe

WARNSVELD - De politie is op zoek aan een vrouw die onder meer bij de Albert Heijn in Warnsveld meerdere keren producten heeft gestolen. Het gaat onder meer om scheermesjes en tandenborstels. De identiteit van de vrouw is bij de politie bekend.

De vrouw sloeg in een paar weken twee keer toe. Ze pakte de spullen uit de schappen, stopte die netjes in een mandje om ze vervolgens in een tas te stoppen. Ze rekende niet af.

Op bewakingsbeelden is de vrouw goed te zien. Ze is ook meerdere keren herkend, onder meer door iemand in Zutphen. Ze zou ook hebben toegeslagen in Wijhe en Vorden.

Beelden van de vrouw zijn getoond in het Omroep Gelderland tv-programma Bureau GLD. Die zijn veel gedeeld, wat voor een stroom aan reacties zorgde.