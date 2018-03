Deel dit artikel:











PvdA Harderwijk maakt zich sterk voor de zwarte specht

ARNHEM - De PvdA in Harderwijk uit haar zorgen over de uitbreiding van de lokale Van der Valk. De hotelketen heeft in de gemeente een natuurgebied opgekocht waardoor de leefomgeving van de beschermde zwarte specht wordt aangetast.

Kandidaat raadslid Dik Karssen van de lokale PvdA vraagt zich af hoe de raad zo gemakkelijk in heeft gestemd met de verkoop van een beschermd natuurgebied. Niet alleen omdat de flora en fauna in gevaar zijn, ook omdat het een populair recreatiegebied is. De beslissingen zijn genomen zonder dat duidelijk is gemaakt hoe en waar de natuur gecompenseerd wordt. De partij zag veel liever dat er aan de kant van het industrieterrein Bouw en Infrapark gebouwd werd. Zuinig zijn op de natuur De partij stelt dat we zuinig moeten zijn op onze kostbare natuur en dat de gemeenteraad niet zomaar moet instemmen met de verkoop van een beschermd natuurgebied. De partij is van plan zich de aankomende jaren bezig te houden met duurzame oplossingen en natuurbehoud. Zie hieronder een filmpje van PvdA Harderwijk waarin de kwestie in beeld wordt gebracht: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl