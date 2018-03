Q-koortspatiënten na jaren meer last van ziekte

ARNHEM - Uit onderzoek naar kwaliteit van het leven van Q-koortspatiënten blijkt dat de klachten van de ziekte niet verdwijnen door behandeling. Patiënten zouden last blijven houden van vermoeidheid.

Het Radboudumc uit Nijmegen deed onderzoek onder 2600 patiënten. Volgens epidemioloog Ellen van Jaarsveld blijkt uit onderzoek dat chronische Q-koorts in de loop der tijd erger wordt. Zo meldt de NOS.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit.

'We kunnen niet zeggen dat behandelen geen effect heeft, maar als de getroffenen niet waren behandeld had het er misschien nog slechter uitgezien', zegt epidemioloog Ellen van Jaarsveld tegen de NOS. 'Acht jaar na infectie houden mensen veel klachten en de trend is niet dat het beter gaat.'

