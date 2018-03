Thijs Hendriks keert terug naar Juliana

MALDEN - Thijs Hendriks keert terug naar zijn oude club Juliana'31.

De 33-jarige aanvaller komt over van DFS uit Opheusden. Hendriks begon zijn carrière in zijn geboorteplaats Malden bij Juliana en kwam daarna in de jeugdopleiding van NEC terecht. Hij haalde het eerste elftal en scoorde zelfs uit tegen FC Twente. Maar omdat hij nooit echt een kans kreeg, stapte hij over naar Achilles'29.

Daar kende hij een topperiode met vele kampioenschappen in het amateurvoetbal. En hij was er ook bij toen Achilles in de eerste divisie speelde. Vooral het seizoen 2014/15 was hij belangrijk met dertien doelpunten. Eind 2016 werd hij uit de selectie gezet en verkaste hij naar Spakenburg. Via DFS keert Hendriks nu dus terug op het oude nest. Daar wordt hij ook weer herenigd met Twan Smits, met wie hij jaren samen speelde bij Achilles.