Gelderland Stemt was in Groesbeek: lees het nu terug

ARNHEM - De Rode Gelderland Stemt-bus arriveerde vanmiddag in Groesbeek, gemeente Berg en Dal. Omroep Berg en Dal presenteerde de uitzending voor de deur van het gemeentehuis en voelde daar de lokale politici aan de tand.

In Groesbeek hebben zich een aantal lokale partijen van de gemeente Berg en Dal verzameld in de bus. Lokale fracties van D66, CDA, GroenLinks en lokale partijen VOLG, Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij zijn in de uitzending om in gesprek te gaan over hun plannen voor de gemeente.

Hoe lokken we de burger naar de stembus?

De uitzending opent met een gesprek over de manier waarop de verschillende partijen denken dat zij de inwoners van de gemeente naar de stembus kunnen krijgen.

GroenLinks belt bij mensen aan om in gesprek te gaan met de Groesbekenaar. 'We krijgen erg positieve reacties. Er zijn ook mensen die niets met de partij hebben, maar over het algemeen vinden mensen het leuk dat we langskomen. Ze zeggen in ieder geval allemaal dat ze gaan stemmen', aldus Rona Vree van de partij.

Hans Peters van Sociaal Groesbeek meldt dat de partij 7,5 duizend folders heeft rondgestuurd. Omdat er vraagtekens werden gezet bij de moderniteit van folders, benadrukte de politicus dat de partij ook mensen via social media probeert te bereiken. 'Er valt echt veel te kiezen in de gemeente. We moeten zoveel mogelijk promoten zodat mensen ons zien. Naast de folders en online kanalen, spreken we mensen ook aan op de markt', zo vertelt Peters.

De Groesbeekse Volkspartij merkt dat er toch nog best veel mensen zijn die geen interesse hebben in de gemeenteraadsverkiezingen. 'Omdat de gemeente zo dicht bij de burger staat, is het juist zo jammer dat mensen zo weinig bezig zijn met de lokale politiek', vindt Volkspartij politica Irma van de Scheur.

Buiten de bus verzamelen zich een hoop nieuwsgierige Groesbekenaren:

Minder interesse, meer vertrouwen?

Sylvia Fleuren van het CDA heeft gemerkt dat hoe meer vertrouwen er in de toekomst is, hoe minder hoog de opkomst is. 'Dus misschien is het juist wel een goed teken dat mensen zich niet zo druk maken over de gemeenteraad!', zegt de politica al grappend. 'Wij nodigen wel zoveel mogelijk mensen uit wanneer er belangrijke beslissingen worden gemaakt, zodat ze zich zo betrokken mogelijk voelen.'

Ook de lokale D66 belt bij de inwoners aan. Tessa Vorderman vertelt dat ze erg leuke én bruikbare gesprekken heeft met de mensen die de deur opendoen: 'Door in gesprek te gaan over belangrijke issues, krijgen mensen een beter beeld bij wat ze willen stemmen. Maar ook voor ons is het heel voordelig, want wij komen direct te weten wat er leeft bij de inwoners in de gemeente.'

Erik Weijers wethouder en lijsttrekker van VOLG merkt ook dat een groot deel van de inwoners maar weinig interesse heeft. De politiek speelt volgens hem gewoon geen grote rol in de leefwereld van de gemiddelde inwoner: 'Wij denken als politici dat mensen allemaal bezig zijn met de politiek, maar het leeft bij heel veel gewoon niet zo. Dat moeten wij ons toch realiseren tijdens de campagnevoering.'

Ondernemersklimaat in Berg en Dal

Vorderman van de D66 wil meer aandacht schenken aan het verbeteren van internetverbindingen; daar is het nu nog niet goed genoeg mee gesteld. 'Er zijn ontzettend veel ZZP'ers in de gemeente die een goede verbinding nodig hebben om hun werk fatsoenlijk te kunnen doen', aldus de politica.

Fleuren van het CDA zegt dat de partij de verschillende ondernemingen in de gemeente Berg en Dal bereikbaarder wil maken. De kleine bedrijfjes die nu nog weggestopt zitten, moeten volgens haar makkelijker te vinden zijn.

De Vree van GroenLinks reageert door te uit te leggen dat het centrum nu al erg toegankelijk is: 'Je kan de bereikbaarheid verbeteren zonder het autoverkeer toe te laten nemen, dat is gewoon niet nodig.' De ondernemingen in het centrum hebben volgens haar ook laten weten dat zij hier geen behoefte aan hebben. 'Er zijn genoeg milieuvriendelijkere oplossingen om ervoor te zorgen dat het ondernemersklimaat wordt gestimuleerd', aldus de politica.

Lokale politieke partijen komen samen om hun belangen te promoten:

Samenwerking Rijk van Nijmegen

De politici worden gevraagd hoe zijn denken over het feit dat de gemeentes in het Rijk van Nijmegen sterker moeten samenwerken.

Van de Scheur van de Groesbeekse Volkspartij legt uit dat het lastig kan zijn, maar dat het wel een interessante uitdaging is. Volgens haar wordt je afhankelijker van elkaar, waardoor je ook minder invloed hebt als individuele gemeente. 'Maatregelen moeten op elkaar worden afgestemd en omdat je met veel meer mensen bent, wordt het steeds lastiger om compromissen te sluiten', zo vertelt zij.

'De samenwerkingsverbanden hebben nut en noodzaak, maar we moeten wel kritisch zijn op deze samenwerkingen', stelt Weijers van VOLG. Het is nu niet anders, waardoor de politicus zijn best wil doen om te roeien met de riemen die ze hebben. 'Er moet meer worden samengewerkt en de verschillende belangen kunnen dan nog wel eens clashen', legt hij uit 'Maar het is ook een mogelijkheid om expertise met elkaar te delen.'

De D66 staat er iets positiever tegenover omdat zij een lokale fractie zijn van een landelijke partij. 'Sorry dat ik het moet aanhalen, maar wij hebben als 'landelijke' partij toch meer baat bij zo'n samenwerking. Het voordeel is dat wij bijvoorbeeld met de D66 in het Rijk van Nijmegen kunnen communiceren en onze plannen kunnen afstemmen', vertelt Vorderman van de partij.

Sociaal Groesbeek vindt dat de samenwerking verminderd moet worden omdat niet elke gemeentes in het Rijk van Nijmegen volgens hem op dezelfde manier worden behandeld. Nijmegen bepaalt volgens hem teveel, waardoor de stad naar zijn gevoel ook voorrang krijg. Hulpmiddelen en dienstverleners komen dan bijvoorbeeld minder snel terecht in de gemeente Berg en Dal.

Buiten hebben inwoners de mogelijkheid om te reageren op de zaken die de lokale politici bespreken: