Gelderland Stemt in Groesbeek: kijk en lees nu mee

ARNHEM - De Rode Gelderland Stemt-bus is neergestreken in Groesbeek, gemeente Berg en Dal. Omroep Berg en Dal presenteert de uitzending en voelt de lokale politici aan de tand.

Kijk hier live mee:

In Groesbeek hebben zich een aantal lokale partijen van de gemeente Berg en Dal verzameld in de bus. Lokale fracties van D66, CDA, GroenLinks en lokale partijen VOLG, Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij zijn in de uitzending om in gesprek te gaan over hun plannen voor de gemeente.