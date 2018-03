Pepijn Lijnders wil nog niet over einde competitie praten

'Ja, dan zit de reguliere competitie erop', weet trainer Pepijn Lijnders. 'Maar als je uit naar Cambuur moet, dan kun je niet over het einde van de competitie praten.'

Cambuur is een gelouterde tegenstander met veel ervaring. 'Ja, dat is één. Maar ze hebben een aantal wapens. Ze willen vroeg druk zetten. Ze kunnen echt goed door de as spelen. We zullen een aantal dingen moeten voorkomen, maar vooral ons eigen spel moeten implementeren. Sven Braken staat alweer op het veld met de fysio en de fysieke trainers. Het gaat de goede kant op, maar morgen komt te vroeg.'

Omdat NEC maandag speelde, was de trainingsweek heel anders. Met woensdag vooral de nadruk op plezier. 'Herstellen is niet alleen de benen, maar ook het hoofd. Een goede sfeer is belangrijk, maar wel in een competitieve sfeer. Het wordt steeds vaster en we weten steeds beter wat we willen. We vinden steeds beter onze voorste vier die vaker met het gezicht naar de goal weten te komen.'